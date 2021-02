Ein emotionaler Film mit Schülern in Bewegung am Gymnasium, muntere Sprechblasen-Fotos aus den Klassenzimmern der Realschule oder digitale Austauschplattformen zwischen Schülern und Eltern in der Gemeinschaftsschule: Die Blaubeurer Schulen bieten für Viertklässler und ihre Eltern in diesen Woche...