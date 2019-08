Was ist das denn? Beweisen Sie den Blick fürs Detail und lösen unser Bilderrätsel.

Kennen Sie sich aus in der Region? Dann beweisen Sie es! Unser Bilderrätsel ist dafür genau das Richtige. Über den Sommer zeigen wir immer wieder ungewöhnliche Perspektiven, Ausschnitte und kleine Einzelheiten von im Kreis Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis bekannten Orten, Gebäuden, Sehenswürdigkeiten oder kleinen Nettigkeiten. Also alles zwischen Alb und Altenstadt, entlang von Donau und Iller, A7 und A8.

In einer Region, in der Maschinenbauer damit reüssieren, dass sie in der Produktion nicht auf den Millimeter, sondern auf den Tausendstel-Millimeter genau messen, zählt der Blick fürs Detail. Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Wenn Sie erkennen, zu was der im Bilderrätsel gezeigte Ausschnitt gehört, zögern Sie nicht lange und teilen Sie uns die Lösung mit einer E-Mail an bilderraten@swp.de mit.

Ein Preis für den Gewinner

Und weil ein Rätsel ohne Preise eine halbgare Angelegenheit ist, gibt es jeweils auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Das können Eintrittskarten ins Freiluftkino Donauflimmern oder ins Bad Blau sein. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, vergessen Sie deshalb nicht Ihre Kontaktdaten. Die Daten nutzen wir nur dazu, Sie zu informieren und Ihnen gegebenenfalls den Gewinn zuzusenden. Danach werden alle E-Mails gelöscht.

Aber genug der grauen Theorie. Wenden wir uns dem ersten Detail zu: Einem auf einer Wand aufgepinselten Haubentaucher, der ganz fürsorglich seine beiden Jungen herumschippert. Nur: Wo ist das? An welcher Einrichtung ist das Gemälde angebracht? Zur Premiere ein kleiner Tipp: Dort gehen auch Menschen gerne hin, um sich abzukühlen.

