Höhlenforschung Bilder von Rettungsübung und „Seißener Unterwelt“

Blaubeuren / Joachim Striebel

Während der dramatischen Höhlenrettung in Thailand war Andreas Kücha ein gefragter Gesprächspartner der Medien. Der Projektleiter der „Arge Blautopf“ kennt die Tham Luang-Höhle und die maßgeblich an der Rettung beteiligten britischen Höhlentaucher Rick Stanton und John Volanthen. Auch beim Vortrag der „Arge Blautopf“ morgen Abend auf der Sommerbühne am Blautopf in Blaubeuren (Beginn 20.30 Uhr) wird das Thema Höhlenrettung eine Rolle spielen. Kücha zeigt einen kurzen Film von einer im Juni erfolgreich absolvierten Übung im Blauhöhlensystem, bei der die „Verletzte“ im Schlauchboot über die drei Höhlenseen Äonendom (Foto), Mittelschiff und Mörikedom transportiert werden musste. Die Zuschauer sehen auch einen preisgekrönten Film und Fotos aus neu entdeckten Passagen, etwa aus der „Seißener Unterwelt“.