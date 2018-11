Natur Biberdamm in der Schmiech wird entfernt

Biberdamm in der Schmiech wird entfernt

Der Biberdamm in der Schmiech. Er soll in den nächsten Tagen entfernt werden. © Foto: Walter Kneer

Schmiechen / Walter Kneer

Experten haben über das Bauwerk beraten, sie sehen eine Gefahr für die Bahnlinie. Wegen des Damms fließt kaum Wasser im Bach.

Ein Biber hat mit seinem Bauwerk Teilabschnitte der Schmiech trockengelegt. Nicht weit von der der Bundesstraße 492 beim Bahnübergang auf die Lutherischen Berge hat der Nager im Gewässer seiner Schaffenskraft freien Lauf gelassen. Das Tier hat einen Damm errichtet und das Schmiechwasser gestaut. Ergebnis: die Schmiech auf Allmendinger Gemarkung führt kaum noch Wasser. An manchen Stellen kann man zwar nicht gerade trockenen Fußes, aber ohne Gummistiefel durch das Bachbett laufen. In der „Kleinen Schmiech“, einem Nebenbach in Allmendingen, muss man gar das Wasser suchen. Dabei war das vorher ausreichend vorhanden. Eine Anwohnerin sagte, ob hier nicht vom Biber der „Wink mit dem Zaunpfahl“ erfolgt sei. „Denn jetzt wäre die beste Gelegenheit, das Bachbett auszuräumen und etwas für den Hochwasserschutz zu tun.“

Termin am Biberdamm

Aber der Naturschutz lässt einen solchen Eingriff momentan nicht zu, sagt Johannes Braun von der Gemeinde Allmendingen. Klaus Nagl, der Biberbeauftragte des Alb-Donau-Kreises, besichtigte gestern den Biberdamm, der auf Schelklinger Gemarkung liegt. Er gab nach Absprache mit seinem Kollegen Wolfgang Dreher die Empfehlung, den Damm zu beseitigen. Grund ist dessen Lage.

Der Biber und seine Bauwerke genießen zwar einen Schutzstatus. Aber an der Stelle, wo er seine Biberburg errichtete, verläuft keine drei Meter entfernt die Bahnlinie der Donautalbahn. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Bahndamm unterspült wird, falls der Biberdamm nicht beseitigt wird.

Bagger im Einsatz

Deshalb ist nun der Bauhof der Stadt Schelklingen gefragt. Die Arbeiten sollen bald beginnen. „Von Hand ist das Bauwerk nicht zu beseitigen. Wir müssen mit schwerem Geschütz, sprich einem Bagger, auffahren, damit das Wasser dann wieder ungehindert nach Allmendingen fließen kann“, sagt Albert Steinle, Leiter des Schelklinger Bauhofs.

Vom Biber – seinerseits Architekt, Bauherr und Verursacher – war beim Vorort-Termin der Fachleute nichts zu sehen.