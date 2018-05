Gemeinderat Biberbauten werden verschlossen

Biberach / Manuela Rapp

Entlang der rechten, deichnahen Gießenböschung auf Balzheimer Gemarkung ist der Biber aktiv: Mehr als 20 „Wühltierbauten“, wie es Stefan Bonengel formulierte, sind bei den regelmäßigen Dammbegehungen entdeckt worden. „Der Biber ist eine geschützte Art“, erläuterte der Ingenieur vom Augsburger Büro BCE vor dem Gemeinderat. In Abstimmung mit der Kreis-Biberberaterin seien nach einem Ortstermin weitere Maßnahmen abgestimmt worden.

Konkret bedeutet dies, dass eine Biberburg mitsamt Zugängen und Fluchthöhlen verschlossen werden soll. Zur Erinnerung: In den Jahren 2006/2007 sowie 2011/2012 war der Illerdeich in zwei Etappen saniert worden mit der Auflage eines in der Regel jährlichen Kontrollgangs. „Als Ausweitung wurde auch der Gießen begangen“, sagte Bonengel.

Von mehreren Biberbauten im Bereich der Deichkilometer 0+000 bis 0+0900 in der östlichen Gießenböschung berichtete Bürgermeister Günter Herrmann: „Sie haben teilweise Tiefen von über 2,5 Meter und einen Durchmesser von bis zu einem halben Meter.“ Da das östliche Gießengefälle bereichsweise annähernd in die Deichböschung des angrenzenden Illerdammes übergehe, wird befürchtet, dass die durch die Bauten entstandenen Hohlräume zu Standortproblemen der Deichböschung auf der Landseite führen könnten. „Die dortigen Biberbauten können ohne Einschränkungen verfüllt werden“, fasste Herrmann die Gespräche mit der Biberberaterin zusammen. Dazu seien kleinräumige Erdarbeiten notwendig und die Befestigung des Ufers mit Wasserbausteinen.

Der Auftrag wurde nun an die Laupheimer Firma „Wolther & Baur Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co.KG“ vergeben, die die Ausschreibung mit einem Bruttopreis von rund 10 100 Euro gewonnen hat. Das Ingenieurbüro war von 17 500 Euro Baukosten ausgegangen. „Die Arbeiten werden während des Gießenablasses Anfang bis Mitte Oktober ausgeführt“, kündigte Stefan Bonengel an. Wenn das Wasser abgelassen werde, wolle man den Bereich noch einmal mit der Biberberaterin begehen: „Falls es mehr Löcher werden sollten, können wir das an die Firma weitergeben.“ Für dadurch eventuell entstehende Mehrausgaben gab der Gemeinderat sein Einverständnis.

Die Deichschutzwand, meinte der Wasserbau-Fachmann auf Günter Herrmanns Nachfrage, sei stabil, von ihr ginge keine Gefahr aus. Gemeinderat Matthias Herde sprach sich für einen größeren Radius in weitere Bereiche des Gießens bei der jährlichen Begehung aus. Klaus-Peter Federhen empfahl, die Kommune müsse vorwärts schauen, was aus diesem Thema heraus alles auf sie zukommen könnte.