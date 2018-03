Umwelt Biber hemmt den Wasserlauf der Lone

Setzingen / Kurt Fahrner

Bei einem Ortstermin an der Lone bei Setzingen haben Behörden Maßnahmen festgelegt, um den durch Biber verursachten Wasseranstau im Bachbett zu reduzieren. Der Grund: Seit die Tiere auch die Lone als Lebensraum in Beschlag genommen haben und das Flüsschen mit Wohnburgen und Dämmen versehen, reißen in Setzingen die Klagen über Wasserrückstau im Bachbett nicht ab. Angrenzende landwirtschaftliche Flächen immer wieder unter Wasser, ein mitunter überschwemmter Rad- und Feldweg und vor allem die von der Biber-Population verursachte Beeinträchtigung des Betriebs der vom Zweckverband Unteres Lonetal getragenen Setzinger Kläranlage samt Regenüberlaufbecken: Das mache den Leuten zu schaffen.

Gegenwärtig haben die Biber rund 270 Meter unterhalb der Setzinger Kläranlage ihre Wohnburg. Fünf Dämme haben sie in der Lone gebaut für ihr notwendiges Nass. Mehrmals wöchentlich müssen trotz vorhandener Umgehungsrinne die Biberdämme mit gehörigem Arbeitsaufwand höhenmäßig gekappt werden, um Rückstau auf die Kläranlage und das Becken einschränken zu können. Und das kostet.

Wie Setzingens Bürgermeisterin Ingeborg Lang im Gemeinderat informierte, trafen sich jüngst vor Ort Vertreter der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde, des Wasserwirtschaftsamts und Biberbeauftragte mit ihr. Es ging darum, wie dem Biber begegnet werden könne. Die Bemühungen, dass der Nager die Lone bei Setzingen als Wohngebiet aufgibt, hätten sich als nutzlos erwiesen. Ebenso jene, nachhaltig den Wasserablauf in der Lone gewährleisten zu können.

Schritte vereinbart

Laut Ingeborg Lang wurden folgende Schritte vereinbart: Die Lone wird in ihrer Bettsohle bis zum Hauptdamm der Biber im Zeitraum August/September vertiefend geräumt. Oberhalb der Straßenbrücke wird eine Geländemodellierung vorgenommen, um die Lone zu verengen und sie hydraulisch zu beschleunigen. Zur Verbesserung des Wasserabflusses soll ihr linkes Ufer in einer Länge von rund 40 Metern ebenerdig abgegraben werden, also einen waagerechten Böschungsabsatz erhalten, und zwei Versickerungsrohre im Durchmesser von 30 Zentimetern mit breiten Schlitzen bekommen. Damit soll der Einstau gegenüber dem Weg vermieden werden.

Im Bedarfsfall kann die Berme mit einer Holzplatte versehen werden, und gegebenenfalls sollen weitere Sickerrohre auf der Sohle der Lone bis zur Kläranlage verlegt werden. Als Kosten nannte die Bürgermeisterin netto insgesamt 12 500 Euro. Die Setzinger Räte nahmen dies zur Kenntnis.