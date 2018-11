Vortrag Bibel und Bier beim Männervesper

Machtolsheim / Eva Menner

Rund 120 Männer waren am Freitag zum 43. Männervesper nach Machtolsheim in die Lindenhalle gekommen. „Gott erhalt´s – Hopfen und Malz. Was hat Gottes Schöpfung mit Bierbrauen zu tun?“ war das Thema. Dr. Wolfgang Steffel, Dekanatsreferent beim katholischen Dekanat Ehingen-Ulm, spickte seinen Vortrag über die Bezüge der Religionsgeschichte und der Bibel mit dem Bierbrauen mit reichlich Anekdoten und griff auch zur Gitarre. „Hopfentlich gefallen Ihnen meine Erwägungen“, sagte er und vergaß nicht zu erwähnen, dass der Hopfen erst recht spät ins Bier kam.

„Das Bier ist das älteste alkoholische Getränk der Erde“, sagte er. Entstanden sei es wohl zufällig, durch ungewollte Vergärung von Früchten. Schon in den ägyptischen Hieroglyphen-Texten seien 17 Sorten erwähnt. Die Arbeiter beim Pyramidenbau wurden mit Brot und Bier entlohnt und einer der Arbeitertrupps wurde „Die Trunkenbolde“ genannt. Die älteste Brauerei der Welt, 13 000 Jahre alt, wurde in Palästina nachgewiesen. Die keltischen Missionare brachten die Technik zu uns und in zahlreichen Klöstern wie auch in Wiblingen wurde Bier gebraut und verkauft, teils auch um den Ausbau von Klöstern zu finanzieren.

Im Mittelalter war laut Steffel die Qualität nicht immer gewährleistet. Bis zur Verdrängung durch den Hopfen wurde mit allerlei Kräutern gewürzt. Steffel hatte allerhand Sprüche drauf, wie zum Beispiel „Es ist besser an Gott in der Wirtschaft zu denken, als in der Kirche an die Wirtschaft“. „Im Alten Testament wird Bier an 16 Stellen erwähnt, im neuen Testament kein einziges Mal, da geht es 1500 Mal um Wein“, sagte Steffel. Korn, Brot, Wein, Bier seien in der Bibel Symbole für Fülle. Das Biertrinken werde nicht generell verteufelt. Wie bei vielen Dingen gehe es auch beim Bierkonsum um das richtige Maß. Jesus habe Wasser in Wein verwandelt und die Geselligkeit beim Weintrinken geschätzt, aber nicht soweit, dass die Wahrnehmungsfähigkeit getrübt wurde. „Nüchterne Trunkenheit“ nannte der Theologe das rechte Maß.

Sinnbild für die Schöpfung

Den aufwändigen Vorgang des Bierbrauens könne man als Sinnbild dafür sehen, wie Gott in der Schöpfung alles entstehen ließ und das Universum ständig am Leben hält.

„Seelentrank“ werde das Bier auch genannt. Das hebräische Wort für Seele, Näfesch, leitet sich von der Bezeichnung für „Hals“ oder „Kehle“ ab und so sang man in der Lindenhalle statt „Lobe den Herrn meine Seele“ „Lobe den Herrn meine Kehle“ zur Gitarrenbegleitung von Wolfgang Steffel.