Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur 24-Stunden-Pflege in häuslicher Gemeinschaft ist die Verunsicherung auch in der Region Ulm groß. Wir haben mit einer betroffenen Familie in Dornstadt, einer Pflegekraft in Blaustein und der Agentur von Anna Löwenstein aus Altheim (Alb) gesprochen, die stinksauer ist. Das Urteil befeuere Schwarzarbeit.