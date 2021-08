Die Flutkatastrophe von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz lehrt, an Szenarien zu denken, die bisher kaum für möglich gehalten wurden. Um gewappnet zu sein, helfe gute Ausstattung und eingespieltes Personal. „Was nicht geübt wird, kann nicht klappen“, sagte der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser am Dienstag in Blaustein. Während der Besichtigung einer dort bei der Feuerwehr stationierten mobilen Notfallstation kündigte er...