Arbeitswelt Betriebswahl wird im Frühjahr wiederholt

Alb-Donau-Kreis / Helga Mäckle

Die Betriebsratswahl bei der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales vom März diesen Jahres wird wiederholt. Das hat der amtierende Betriebsrat bei einer Mitarbeiterversammlung am Donnerstag in Langenau angekündigt. „Die Fehler, die wir bei der letzten Wahl gemacht haben, wollen wir bei der Neuwahl verhindern“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Werner Brodbeck. Gewählt wird voraussichtlich im März oder April 2019.

Damit beugt sich der Betriebsrat der kreiseigenen Gesellschaft mit rund 2100 Mitarbeitern einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Ulm. Dieses hatte wie berichtet Mitte Oktober entschieden, dass die Wahl der 19-köpfigen Mitarbeitervertretung vom März ungültig ist. Vier Mitarbeiterinnen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten diese angefochten. Der Arbeitsrichter bemängelte unter anderem, dass den Mitarbeitern zunächst nur Briefwahl ermöglicht worden war und die Wahlunterlagen ausschließlich auf Deutsch waren.

Schulung für Wahlvorstand

Die schriftliche Begründung der Gerichtsentscheidung liege zwar noch nicht vor, sagte Brodbeck, sie werde aber täglich erwartet. Auf ihrer Basis soll über das Vorgehen entschieden werden. „Wir müssen uns zum Beispiel überlegen, in welchen Sprachen wir die Wahlunterlagen verfassen.“ Auch müssten abschließbare Aushängekästen angeschafft werden, in denen die Aushänge für die Wahl in den verschiedenen Einrichtungen veröffentlicht werden. Laut Brodbeck wird zudem der noch zu wählende Wahlvorstand eine Schulung erhalten. Er selbst werde nicht wieder als Wahlvorstand fungieren. „Dieses Mal gibt es genug Leute, die sich dafür zur Verfügung stellen.“ Die Mitarbeiter in Langenau hätten die Ankündigung der Neuwahl unaufgeregt zur Kenntnis genommen, berichtet er. Morgen werden die Beschäftigten in Ehingen informiert, kommende Woche die in Blaubeuren.