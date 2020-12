Die Handwerker sind bereits an der Arbeit, um das ehemalige Schlecker-Kinderland/Möbelhaus in Ehingen in das Kreisimpfzentrum umzubauen. Mit der Huber Group hat der Alb-Donau-Kreis nun auch einen Generalunternehmer, der das Impfzentrum betreiben wird. Wie das Landratsamt mitteilt, hat Landrat Heine...