Tradition Besucher und St. Nikolaus trotzen dem Sturm

Oberkirchberg / fg

Mit einem prall gefüllten Sack voller Geschenke kam St. Nikolaus zum 43. Oberkirchberger Christkindlesmarkt – und traf dort auf Besucher aus nah und fern, die sich vom stürmischen Wetter nicht abhalten ließen, die Bürgeraktion zu besuchen. Wegen des Wetters war der Markt vom Schlossplatz in den halbwegs geschützten Hof der Grundschule verlegt worden. „Nachdem die Schule bald zum Teil umgebaut wird, ist das eine einmalige Aktion. Aber wir haben ja auch nicht jedes Jahr so ein Wetter“, sagte ein rundum zufriedener Karl Rempp, Vorsitzender der Missionshilfe, über das Ausweichquartier. Der Christkindlesmarkt ist die Haupteinnahmequelle der Missionshilfe, die Projekte in Südamerika unterstützt.