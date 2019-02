Caritas-Projekt Bessere Hilfe für Wohnungslose

Ulm/Alb-Donau-Kreis / Von Dominik Guggemos

Mit dem Wohnungslosen zum Jobcenter gehen, dabei sein, während er seine Nummer zieht – und dann gehen. Das war bisher die bürokratische Vorgabe an die Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Ulm. Seit dem Jahr 2019 befindet sich das Projekt „ABC PLUS“ in der dritten Förderphase – in der eine stärkere Unterstützung im Behörden­dschungel vorgesehen ist.

ABC steht für: Aufsuchen, Begleiten, Coachen. „Nur zu sagen: hier ist die Tagesstätte oder das Jobcenter, das ist zu kurz gedacht“, sagt Jörg Riehemann, der Projektleiter. Der 49-Jährige erhofft sich, dass in der neuen Projektphase die Wohnungslosen, die mit der so genannten Komm­-Struktur nicht erreicht werden, mehr Hilfe erhalten. Komm-Struktur bedeutet, dass die Betroffenen gesagt und gezeigt bekommen, wo es Unterstützung bei konkreten Problemen gibt – und es liegt an ihnen, was sie aus dieser Information machen. Bei „ABC PLUS“ soll jetzt der Aspekt „Begleiten“ intensiviert werden.

Norman Kurock ist für die Stadt Ulm für das Projekt zuständig. Er freut sich über die neuen Möglichkeiten: „Es ist toll, dass wir die Klienten jetzt besser darin unterstützen können, ihre Interessen durchzusetzen.“ Das sei auch eine „vertrauensbildende Maßnahme“, sagt der 56-Jährige.

Im beruflichen Alltag von Kurock steht das Aufsuchen im Mittelpunkt. Er läuft die Hotspots für Wohnungslose in Ulm – Bahnhof, Alter Friedhof, Karlsplatz, Unterführungen – ab und schaut zunächst: Wer ist da?

Wenn er Vertrauen zu den Wohnungslosen aufgebaut hat, versucht er, die Gretchenfrage zu beantworten: Was gibt es für Probleme, die die Person davon abhalten, in einer Wohnung zu leben? Wenn der oder die Wohnungslose bereit ist, Hilfe anzunehmen, geht Kurock dann mit ihnen gemeinsam zum Jobcenter oder zum Übernachtungsheim – und hilft ihnen dann auch bei den Anträgen, berät sie, tritt in den Ämtern als ihr Interessensvertreter auf.

Bei Anett Kunze-Baumann ist das ähnlich, aber ihr Job ist doch ganz anders als der von Kurock. Sie kümmert sich um das Projekt für den Alb-Donau-Kreis. Der Aspekt des Aufsuchens spielt für die 50-Jährige nur eine untergeordnete Rolle. Das liegt daran, dass die Gemeinden verpflichtet sind, alle Personen unterzubringen – sei es in einem Wohncontainer oder einer Pension. In der Stadt Ulm gilt das nur für Familien.

Alle Unterlagen in einem Koffer

Kunze-Baumann hat es mit Menschen zu tun, die in „gefährdetem Wohnraum“ leben. Das bedeutet, dass sie eine Kündigung erhalten haben oder eine Räumungsklage bevorsteht. Ihre Klienten sind offener für Hilfe als die von Kurock. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr Job einfach wäre. Ein Klient hatte zum Beispiel alle seine Unterlagen in einem Koffer. „Ich musste den Koffer dann nach den passenden Dokumenten für den anstehenden Termin durchsuchen“, sagt Kunze-Baumann.

Während Kurock nicht sagen kann, wie viele Klienten er betreut, zu schwankend sei die Zahl, hat Kunze-Baumann bisher zwischen einem und sieben Klienten. „ABC PLUS“ ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Ulm, des Alb-Donau-Kreises und der Caritas Wohnungslosenhilfe. Gefördert wird es in diesem und im nächsten Jahr vom Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP). Ausgeschrieben wurde es vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Projektleiter Riehemann hofft, dass das Projekt später eine dauerhafte Finanzierung durch den Landkreis oder die Kommunen erhält.