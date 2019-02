Ausbildung Berufsorientierung für Schüler in Dornstadt

Berufsorientierung für Schüler in Dornstadt

Dornstadt / Teresa Lorenz

Am Samstagmorgen in die Schule zu gehen, das entspricht für die meisten Schüler wohl kaum der Vorstellung von einem entspannten Wochenende. Manchmal kann sich das aber lohnen, wie zum Beispiel vergangenen Samstag bei der Bildungsmesse der Real- und Werkrealschule in Dornstadt. Zum sechsten Mal informierten dort regionale Firmen und Behörden aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen über die jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten. Die Messe stand wie immer allen Interessierten offen, für die Acht- bis Zehntklässler der Dornstadter Schulen war der Besuch Pflicht.

Und so zogen die Schüler der achten bis zehnten Klassen mit Fragebögen und Aufgaben bewaffnet von Stand zu Stand. Es galt Interviews mit einigen der Repräsentanten der insgesamt 40 Aussteller zu führen. „Die Schüler werden von den Klassenlehrern intensiv vorbereitet“, erläuterte Cornelia Euchner, die Leiterin der Werkrealschule. Mithilfe von Fragebögen und Interessenstests sollten sich die Jungen und Mädchen im Voraus Gedanken machen, wo ihre Stärken und Interessen liegen – und welche Berufe gut zu ihnen passen könnten. „Manchmal werden hier schon Ausbildungsverträge unterschrieben und Termine für Praktika und Probearbeit vereinbart.“ Außerdem sei auf der Messe für viele Schüler die Hemmschwelle niedriger, sagte die Schulleiterin. „Das ist natürlich einfacher, als wenn wir sagen, ruf’ doch mal bei der Firma an.“

Einen besonderen Blick auf den zukünftigen Berufsweg hatte die Technik-AG der Realschule den Schülern zu bieten: Ausgestattet mit Kopfhörern und einer Virtual-Reality-Brille konnten die Jugendlichen hier in den Alltag verschiedener Berufe eintauchen und so den ersten Arbeitstag virtuell erleben.

Die Achtklässler mussten sich bei vier Ausstellern informieren, sechs waren für die Schüler der neunten Klassen Pflicht. „Wir haben versucht, uns eine Firma aus jedem Bereich anzuschauen. Dann hat man am Ende einen guten Überblick“, erzählte eine Achtklässlerin. Und welches waren die wichtigsten Fragen an die potenziellen Arbeitgeber? Antwort der Schülerin: Wie lange die Ausbildung dauere. „Und natürlich, wie viel man verdient.“