Jubiläum Bermaringen feiert 25 Jahre Städtepartnerschaft

Bermaringen/Bretagne / Benjamin Merkle

Wie Asterix bei den Goten muss Jean Marc Onno sich in den 1980ern gefühlt haben. Der Franzose kam für ein landwirtschaftliches Praktikum aus seinem Heimatort Moustoir-Remungol in der Bretagne in das fremde Bermaringen. Eine andere Kultur und eine fremde Sprache erwarteten ihn. Wie so oft boten aber gemeinsame Interessen Gesprächsstoff über die Sprachbarrieren hinaus.

In diesem Fall handelte es sich um Fußball. Mit dem damaligen Abteilungsleiter des örtlichen Fußballvereins, Willi Junginger, pflegt der Franzose bis heute eine enge Freundschaft. Aus dieser ging 1986 eine Vereinsfreundschaft zwischen den Fußballvereinen aus Bermaringen und Moustoir-Remungol hervor. 1993 entstand sogar eine Städtepartnerschaft, die bis heute lebendig ist.

Alle zwei Jahre besuchen sich die Gemeinden im Wechsel. So auch heute. Schon seit 5 Uhr in der Früh sind 56 Bermaringer mit einem Doppelstockbus und elf weitere Personen mit Autos und Wohnmobil unterwegs in die Bretagne. Sogar der Blausteiner Bürgermeister Thomas Kayser ist dabei. Keine kleine Truppe, und das hat auch seinen Grund: Es wird das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Geplant sind unter anderem ein Besuch der Hafenstadt Brest und dem Maison du Cidre in Le Hezo, wo den Teilnehmern die Herstellung von Apfelwein erklärt wird.

Den Grund für die blühende Beziehung zwischen den zwei Gemeinden sieht Willi Junginger in dem familiären Umgang miteinander: „Bei uns musste sich noch nie jemand ein Hotelzimmer nehmen. Wenn Besuch aus Frankreich kommt, wird der bei Gastfamilien untergebracht“, erzählt er stolz. Außerdem sorge der regelmäßigen Jugendaustausch für einen frühen Kontakt zwischen den Erben der Partnerschaft. Finanziell unterstützt wird das Ganze vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW).

Viel Engagement nötig

Damit so eine Partnerschaft funktionieren könne, brauche es aber motivierte Leute auf beiden Seiten, die sich um die Organisation kümmern würden, sagt die Ortsvorsteherin Hilde Mayer. In Bermaringen ist ein zwölfköpfiger Partnerschaftsausschuss für den Kontakt und die Reisen in die Bretagne zuständig. Allen voran Marcus und Jürgen Honold. Ihnen hat Willy Junginger vor etwa fünf Jahren das Ruder überlassen.

„Unser Engagement leistet auch einen wertvollen Beitrag zum Verständnis in Europa“, sind Mayer und Junginger sich einig. Solche Partnerschaften sollten viel intensiver gefördert werden. Gerade zwischen Ländern mit einem angespannten Verhältnis, so Hilde Mayer. „Eine breitere Verbindung nach Polen oder Ungarn wäre zurzeit ungemein wertvoll für das kulturelle Verständnis zwischen unseren Ländern. Damit die Menschen dort merken, dass wir Deutschen doch eigentlich gar nicht so schlimm sind.“

Die Franzosen aus Moustoir-Remungol haben das schon längst gemerkt. Zum Abschluss wird deshalb am Samstagabend auch ordentlich gefeiert, mit deutschem Bier und französischem Wein.