Advent Benefizkonzert

Berghülen / sgk

„Das war wunderschön, wie ihr für uns musiziert habt und dann macht ihr uns dieses Konzert noch zum Geschenk.“ So resümierte Pfarrer Johannes Koch das Benefizkonzert des Ascher Musikvereins zugunsten der Turmrenovierung der evangelischen Kirche zum Heiligen Laurentius und traf mit diesem Kommentar, was alle dachten. Die Musiker des Nachbarorts hatten zwar keine Adventsklänge im Gepäck, stattdessen sinfonische und konzertante Blasmusik, die zum Zurücklehnen und Genießen einlud. Mit schönen Worten führte Doreen Schäffler in die einzelnen Stücke ein.

Trompetenfanfaren der „Hymnus Fanfaris“ eröffneten dieses Konzert in der nahezu vollen Kirche feierlich und schon beim nächsten Stück von Pavel Stanek zeigten die Bläser ihr hohes Können. Die einzelnen Register erblühten in diesem von tschechischer Folklore durchdrungenen Stück farbenreich. Das Konzertprogramm mit Klassikern der konzertanten Blasmusik bis zu zeitgenössischen Werken war vielschichtig, durchzogen von facettenreichen Klangbildern – und durchaus passend für die Adventszeit.

Zur Besinnung regte ein musikalisches Gebet mit anschließendem fanfarenartigen Jubel an, mit irischem Duktus lud „You raise me up“ mit einem Saxophonsolo zum Träumen ein. Und dann kam er tatsächlich, ein Hauch Adventszeit, zumindest in Form von Schnee: Schwungvoll und mit einem guten Blick fürs Detail hatte Alexander Pfetsch, der den krankheitsbedingt ausgefallenen Leiter des Musikvereins brillant vertrat, die „Schlittenfahrt“ von Alfred Bösendorfer dirigiert. Hinter Bösendorfer steckt der holländische Komponist Kees Vlak, dem damit ein wunderbares alpenländisches Pendant zur bekannten und eleganten „Petersburger Schlittenfahrt“ gelungen ist. Die Musiker luden mit Schellen und Hufgetrappel und einer lustigen Rutschpartie, dargestellt in schrägen Tonschleifen, schmissig dazu ein.

Es weihnachtet

Auch die Titelmelodie „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ aus dem tschechischen Märchenfilm wird eng mit Weihnachten verknüpft, wurde es doch Weihnachten in Deutschland uraufgeführt. Ebenso Potenzial als Adventslied durchzugehen hatte das letzte Werk im Programm: „Möge die Straße uns zusammenführen“ enthält dieselbe christliche Aussage: Der Weg zur Krippe führt schließlich über alle Straßen und letztlich zu Jesus Christus. Die Musiker spielten sich mit unglaublich schönen lyrischen Melodiebögen endgültig in die Herzen der Zuhörer. Und mit dem gemeinsam gesungenen Adventslied „Herbei oh ihr Gläubigen“ kam man endgültig in der Adventszeit an. Nach einer Zugabe lud der Verein zu Punsch und Gebäck ein.