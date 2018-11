Naturschutz Beim Unterricht in der Natur ziehen alle mit

Beim Unterricht in der Natur ziehen alle mit

Blaustein / Tanja Miller

Leicht matschig ist der Trampelpfad, auf Elke Bossert, Umweltbeauftragte der Stadt Blaustein, zu den Wippinger Schlammteichen geht – einem städtischen Biotop mit zahlreichen Amphibienarten, etwa Bergmolchen. Bossert besucht die Sechstklässler der Realschule Blaustein, die voller Eifer und mit lehmverschmierten Hosen Schilf beseitigen. „Damit die Nährstoffe nicht zurück in den Boden gelangen und Pflanzen wachsen lassen, die seltene Arten verdrängen“, erklärt Landschaftsplaner Christian Kleen (26) von Zeeb und Partner aus Ulm.

Die Stadt Blaustein hat das Büro beauftragt, ein Konzept für die weitere Erhaltung der Schlammteiche zu entwickeln. Hierfür sei es besonders wichtig, die Flächen rund um die zwei Teiche schilffrei zu halten, sagte Kleen. Nur so könne man lichtbedürftige Pflanzenarten und wärmeliebende Amphibien weiter erhalten. „Vor allem die streng geschützten Laubfrösche brauchen unsere Unterstützung“, erklärte er. Ihr Vorkommen sei in den vergangenen 50 Jahren stark zurückgegangen. Für sie fehle es an Gewässern, die im Sommer durchaus austrocknen, um etwa Libellenlarven oder Fische als Fressfeinde zu minimieren.

Damit sich mehr Laubfrösche ansiedeln, graben die Elf- bis Zwölfjährigen ein Loch, aus dem einmal ein Tümpel werden soll. Nicola Dagostino hebt mit viel Kraft einen Lehmklumpen mit seinem Spaten aus der Erde. Ihm gefällt, dass der Unterricht in der Natur stattfindet. So wie auch am Tag zuvor. Denn es läuft die Projektwoche „Landschaftspflege und Naturschutz“. Ihre Schüler seien davon total begeistert, sagt Biologielehrerin Verena Eckhardt. Der Arbeitseinsatz helfe nicht nur den Fröschen, sondern stärke auch den Klassenzusammenhalt durch das gemeinsame Arbeiten.

Für Gerlinde Gröschel-Jungwirth, Vorsitzende der Blausteiner BUND-Ortsgruppe, ist es besonders wichtig, Kindern die Natur näher zu bringen. Normalerweise beseitigen sie und andere Mitglieder das Schilf jedes Jahr alleine, deshalb freue sie sich über die Unterstützung.