Verkehr Beim Smiley treten Fahrer auf die Bremse

Amstetten / Thomas Hehn

„Die Tempowarner bringen schon was.“ Als Manfred Werner dem Amstetter Gemeinderat jetzt die Auswertungen der Geschwindigkeitsmessungen im vergangenen Jahr präsentierte, war der Ortsbaumeister zufrieden. 19 Mal hat der Bauhof das elektronische Messgerät in der Gesamtgemeinde aufgehängt. Bei den jeweils eine Woche dauernden Einsätzen zwischen Mai und September zeigte sich, dass die meisten Autofahrer angesichts der angezeigten Geschwindigkeit den Fuß vom Gas nehmen.

Allerdings bleibt in den meisten Fällen immer noch ein wenig „Spielraum“ nach oben. „Wenn Tempo 30 erlaubt ist, fahren die meisten 40“, fasste Werner die Ergebnisse in Wohngebieten wie Aurain oder Industriestraße zusammen. Ähnlich verhält es sich in den Ortsdurchfahrten: In der Regel rollen hier die Autofahrer eher Richtung Tempo 60 als mit den vorgeschriebenen 50 Stundenkilometern durch den Ort.

Es gibt aber weiterhin „Problemstrecken“. Eine davon ist die Ortsdurchfahrt von Hof­stett-Emerbuch. Vor allem am Ortseingang aus Richtung Ettlenschieß lassen es viele rollen. So waren vom 28. Mai bis 4. Juni von insgesamt 9737 Fahrzeugen 1696 (17,4 %) zwischen 60 und 70 Stundenkilometer unterwegs, 585 Fahrer (6,0 %) hatten 70 bis 80 km/h auf dem Tacho, 122 waren bis zu 90 km/h schnell und fünf schossen mit 100 Sachen in den Ort.

Auch Bräunisheim ist eine beliebte Rennstrecke. Anlieger am Ortseingang aus Richtung Sontbergen beschweren sich schon länger über Raser. Inzwischen haben sie es schwarz auf weiß: Vom 6. bis 12. August wurden von 2369 Fahrzeugen fast die Häfte (1041) mit 70 bis 80 Stundenkilometern gemessen. 121 Fahrer waren mit 90 Stundenkilometern unterwegs. Den Rekord halten zwei Formel 1-Piloten, die mit über 110 Sachen ins Dorf bretterten.

Wie man diese Unverbesserlichen bremst, soll jetzt das Landratsamt entscheiden: „Die Gefahrenstellen werden bei der nächsten Verkehrsschau besichtigt“, erläutert der Ortsbaumeister. Ob künftig öfter auch „scharf“ gemessen wird oder bauliche Maßnahmen ergriffen werden, liegt auch beim Kreistag: Da es sich bei beiden Ortsdurchfahrten um Kreisstraßen handelt, muss der Landkreis das benötigte Geld bereitstellen.

Die Gemeinde hat schon in die Tasche gegriffen: Im Dezember hat der Gemeinderat 5000 Euro für den Kauf von zwei weiteren elektronischen Tempoanzeigen bewilligt. Spätestens Ende März sollen Autofahrer damit noch öfter daran erinnert werden, dass sie es wieder mal zu eilig haben.

Der für die Montage der Tempowarner zuständige Bauhof-Elektriker Wolfgang Burkhardt hat jedenfalls nur positive Erfahrungen gemacht. Sobald die „Smileys“ aufleuchten, würden die Autofahrer „sofort auf die Bremse gehen.“