Kita Beim Neubau alles aus einer Hand

Weidenstetten / Petra Lehmann

Soll ein Generalunternehmer mit dem Kita-Neubau im Trutteltäle beauftragt werden oder sollen die Gewerke einzeln vergeben werden? Darüber haben die Weidenstetter Gemeinderäte bereits in der letzten Sitzung vor Weihnachten diskutiert. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen. Nun sprach sich das Gremium nach erneuter Diskussion einstimmig für die Vergabe an einen Generalunternehmer (GU) aus. Bürgermeister Georg Engler hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er einen GU favorisiert: „Das ist für uns unkompliziert, unbürokratisch und schnell.“ So sei nur eine Vergabe notwendig. Bei einer Ausschreibung in Einzelgewerken kämen hingegen schnell an die 20 Vergaben zusammen, über die der Gemeinderat entscheiden müsse. Außerdem gebe es nur einen Ansprechpartner und damit sei der Koordinierungsaufwand für die Gemeinde geringer. Aufgrund des anhaltenden Baubooms rechnet Engler nicht mit einer Insolvenz des beauftragten Unternehmers und räumte so die Bedenken einiger Räte aus dem Weg.

Architekt Oliver Herr vom Bauamt des Verwaltungsverbands Langenau stand bei der Sitzung beratend zur Seite und will Anfang Mai die Ausschreibung vorbereiten. Bis dahin können sich die Räte über die Einzelheiten des Kita-Neubaus wie Art der Fenster und des Daches, den Einbau einer Fußbodenheizung und über vieles mehr Gedanken machen. Wenn alles gut laufe, rechnet Herr mit einer Fertigstellung der Kita im Herbst oder Winter 2020.

Der Gemeinderat entschied auch über die Vergabe der Außenanlagen. Einstimmig beschlossen die Räte, damit das Bauamt des Verwaltungsverbands zu beauftragen. Dessen Angebot war mit 15 000 Euro deutlich billiger als das Angebot eines privaten Planungsbüros.