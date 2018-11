Staig Beifall für Sportgala in Staig

Staig / Franz Glogger

Mit einem furiosen Programm hat der Sportclub (SC) Staig am Wochenende begeistert. Insgesamt 1000 Besucher hoben an den beiden im Rahmen einer „Flugshow“ stattfindenden Vorstellungen ab. Bis zur „Zwischenlandung“ wirbelten die vereinseigenen Nachwuchsturner und -turnerinnen über die Bühne, zeigten die Rope-Skipperinnen „Birds“, was mit einem schnöden Sprungseil alles möglich ist und beanspruchten die Kicker der ersten Mannschaft mit einer witzigen Tanzeinlage. Riesenbeifall auch für die Fußball-Freestylerin Dana Embacher aus Unterweiler und die „Avantis“ aus Hüttlingen. Mit Vorstellungen fürs Auge und zum Staunen ging es nach der Pause grad so weiter, sei es mit dem Ballon-Comedian Tobi van Deisner oder eigenen Gruppen wie der Showtanz-Gruppe „Shut up“. Dem donnernden Applaus nach waren sich die Besucher einig: Sie hatten drei Stunden erlebt, die wie im Flug vergangen sind.

