Verkehr Bei Feuer Flucht durch neue Stollen

Wiesensteig / Joachim Striebel

Der 1940 erbaute Lämmerbuckeltunnel bei Wiesensteig ist der zweitälteste noch in Betrieb stehende Autobahntunnel Deutschlands. Auf zwei Streifen rollt der Verkehr durch die 622 Meter lange Röhre in Richtung Ulm. In den vergangenen Jahren ist das Bauwerk nachgerüstet worden, unter anderem mit einer Löschwasserversorgung und so genannten Strahlventilatoren für die Lüftung im Brandfall. Dadurch sei der Lastwagenbrand am 27. Februar ohne Personenschäden und mit nur geringen Schäden am Bauwerk abgegangen, meint das Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellte das Feuer mitten im Tunnel aber eine Herausforderung dar. So mussten mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute aus Laichingen, Hohenstadt und Merklingen gegen den Rauch vom Ostportal aus rund 300 Meter weit bis zum Brandobjekt vordringen. Einen anderen Zugang oder einen Notausgang gibt es nicht. Bund und Land sind jetzt daran, das zu ändern.

Parallel zum Tunnel

Eine Sprengung, ausgelöst von der Tunnelpatin Aloisia Tritschler, Gattin des Wiesensteiger Bürgermeisters Gebhard Tritschler, bildete am Donnerstag den offiziellen Startschuss für den Bau von zwei Rettungsstollen. Von der Ulmer Seite her wird der eine Stollen parallel zum Lämmerbuckeltunnel 100 Meter weit in den Berg getrieben, der andere Stollen von der Stuttgarter Seite her misst 120 Meter. Aufgrund der Geographie des Lämmerbuckels befinden sich die Portale der Rettungsstollen jeweils weiter hinten als die Portale des Autobahntunnels. Die Stollen haben eine lichte Weite und eine lichte Höhe von jeweils 2,25 Metern. Die Rettungswege sind 150 und 170 Meter lang.

Die Stollen werden mit Hilfe von Sprengstoff ausgebrochen. Nach der Schau-Sprengung am Donnerstag legten die Fachleute der Züblin AG gestern richtig Hand an. Für eine Sprengung gegen 11 Uhr wurde der Verkehr auf der A 8 kurzzeitig angehalten. Behördenvertreter dokumentierten im Lämmerbuckeltunnel die Erschütterungen. Laut Regierungspräsidium kann der Verkehr bei künftigen Sprengungen mit reduzierter Geschwindigkeit durch den Tunnel rollen. Andreas Hollatz bat die Verkehrsteilnehmer dennoch schon mal um Geduld. Denn für den Anschluss der Rettungsstollen an den Tunnel sind zwei Vollsperrungen an Wochenenden nötig. Die 7,3 Millionen Euro teuren Maßnahmen sollen im April 2019 abgeschlossen sein.

Die Straßenbauverwaltung erfüllt mit den Bauwerken die Maßgabe der schon seit 2006 geltenden „Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln“, die aufgrund schwerer Brandunfälle in Tunneln der Alpenländer erlassen wurde. Bei Tunnellängen von mehr als 400 Metern müssen Notausgänge in Abständen von weniger als 300 Metern vorgesehen werden. „Das kann im Ernstfall lebensrettend sein“, sagte Hollatz.

Mit dem Bau eines neuen Albaufstiegs wird der Lämmerbuckeltunnel nicht überflüssig. Die Strecke soll dann zur Landesstraße herabgestuft werden und bei Bedarf als Umleitung dienen. Dann müssen die durch zahlreiche Orte führenden Bundesstraßen 466 und 10 nicht mehr als Ausweichsstrecken herhalten.