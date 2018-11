Wirtschaft Becka Beck

Merklingen / Joachim Lenk

Die Sportartikelfirma Bauknecht und die Schnellimbisskette Burger King werden, wie berichtet, in Merklingen bauen. Inzwischen steht auch der dritte Investor auf dem 1,5 Hektar großen Gewerbegebiet „Breite IV“ fest. Es ist die Bäckerei „Becka Beck“ aus Römerstein-Böhringen (Landkreis Reutlingen), die dort nahe der Autobahn-Anschlussstelle und unweit des neuen Bahnhofs etwas „Einzigartiges, etwas Neues“ plant, wie es Inhaber Heinrich Beck auf Anfrage beschreibt. Mehr wolle er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht verraten.

Das Gelände liegt an der Landesstraße 1230, das an die Ortsrandtangente und die Nellinger Straße grenzt. Dort, wo sich aktuell noch der „Park & Ride“-Parkplatz befindet. Bürgermeister Sven Kneipp spricht von einem „Filetstück“ und einer „hoch attraktiven Fläche“.

„Wir sind gerade dabei, ein entsprechendes Konzept mit weiteren Partnern auszuarbeiten“, sagt Beck. Er ist in Böhringen ansässig, also im selben Ort wie Sport-Bauknecht. Wie berichtet, hat Andrea Bauknecht das komplette Gelände gekauft. Nach der derzeitigen Planung benötigt die Firma Bauknecht rund 8000 Quadratmeter, Burger King etwa 2000 Quadratmeter und Becka Beck knapp 5000 Quadratmeter. Daran könne sich aber noch etwas ändern, fügt Beck hinzu.

Wenn alles nach Plan läuft, beginnen im kommenden Jahr die Bauarbeiten. Beck plant, 2020 sein neues Gebäude dort zu eröffnen. Das entsprechende Baugesuch liege der Gemeinde inzwischen vor.

Die Bäckerei ist in der Region keine Unbekannte. 1963 wurde sie in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) von Valentin Beck gegründet. 1991 übernahm sein Sohn Heinrich den Betrieb. 1998 wurde in Römerstein-Böhringen die Becka Beck-Backstube gebaut, wo zentral alle Bäckerei- und Konditoreiwaren hergestellt und in die einzelnen Filialen ausgeliefert werden. Das soll so bleiben.

Im August eröffnete der Bäckermeister seine 17. Filiale. Und zwar in Westerheim. Im Alb-Donau-Kreis gibt es weitere in Laichingen, in Heroldstatt und zwei in Blaubeuren. Im Landkreis Reutlingen ist Becka Beck vertreten in Neuhausen, zwei Mal in Pfullingen, in Neuhausen, in Dettingen, in Reutlingen, drei Mal in Bad Urach, in Böhringen sowie drei Mal in Münsingen. Becka Beck hat nach eigenen Angaben knapp 50 Vertragsbauern, die auf der Schwäbischen Alb Getreide nach ökologischen Richtlinien anbauen. Das Mehl lässt Becka Beck, der 250 Angestellte hat, in der Genossenschaftsmühle in Böhringen sowie in der Stelzenmühle in Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) mahlen.