Autobahn Baustelle auf der A 7 bis Sommer 2021

Niederstotzingen / swp

Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Langenau und Giengen dürfte es in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund ist eine Großbaustelle, mit deren Einrichtung am Montag begonnen wurde. Nach Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart ist geplant, auf dem etwa zehn kilometer langen Abschnitt zwischen der Hungerbrunnentalbrücke und der Brenztalbrücke die Fahrbahnen in beide Richtungen zu erneuern. Die Arbeiten sollen in sechs Bauabschnitten ausgeführt werden und dauern voraussichtlich bis Sommer 2021.

Um den ersten Abschnitt vorzubereiten, stehen in Richtung Würzburg nurmehr zwei schmale Fahrstreifen zur Verfügung. In diese provisorische Verkehrsführung wird der Standstreifen einbezogen. Diese vorbereitenden Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 1. März. Dann geht’s ans Fräsen und Asphaltieren, um die Richtungsfahrbahn nach Norden (Heidenheim/Würzburg) zu ertüchtigen. Denn dort wird der Verkehr auf jeweils zwei Spuren in beide Richtungen fließen, während die andere Richtungsfahrbahn vollständig gesperrt ist. Dadurch kann auch die Anschlussstelle Niederstotzingen nicht genutzt werden, lediglich die Abfahrt aus Richtung Ulm/Langenau ist offen.

Auftakt in Richtung Süden

Nach Ostern soll dann mit der Sanierung der Richtungsfahrbahn nach Süden (Ulm/Kempten) begonnen werden. Das dauert dem Regierungspräsidium zufolge voraussichtlich bis Mai nächsten Jahres. Anschließend werden die Arbeiten an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden fortgesetzt. Im Sommer 2021 soll alles fertig sein. Die Kosten betragen voraussichtlich 36 Millionen Euro und werden aus der Bundeskasse beglichen. Während der gesamten Bauzeit gelten in dem zehn Kilometer langen Baustellen-Abschnitt Tempolimits von 60 und 80 Stundenkilometern.