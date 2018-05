Entsorgung Bauschutt-Verwertung ist Privatsache

Alb-Donau-Kreis / swp

Auf der Deponien „Roter Hau“ bei Ehingen-Stetten wird kein Bauschutt mehr angenommen. Auch auf der Deponie „Unter Kaltenbuch“ bei Laichingen-Suppingen kann solches Material bald nicht mehr abgegeben werden. Am 15. Juni ist Schluss, teilt das Landratsamt mit. Grund: Der Landkreis lässt beide Deponien umbauen, so dass dort mehr Platz für nicht verwertbares Material entsteht. Dazu werden auch die Flächen benötigt, die bislang fürs Bauschutt­-Recycling genutzt werden. Diese Flächen hat der Alb-Donau-Kreis bisher an die Firma Baustoffrecycling Alb-Donau mit Sitz in Munderkingen vermietet, nun muss das Unternehmen seine Anlagen dort abbauen.

Das Landratsamt verweist in der Mitteilung darauf, dass der Kreis nur für die Entsorgung nicht verwertbarer Bauabfälle zuständig sei. Für verwertbare Baureste sei laut Kreislaufwirtschaftsgesetz die Privatwirtschaft zuständig. Informationen dazu gebe es zum Beispiel bei den Firmen Braig (Tel. 07391/770 30) und Max Wild (Tel. 07348/967 79 70).