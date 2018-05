Unfall Baum verletzt Mann schwer

Laichingen / mp

Weil ein Baum nicht in die Richtung stürzte, in die er sollte, ist ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei arbeitete der Mann am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem 17 Jahre alten Enkel in einem Wald im Gewann Rötebüchle. Sie fällten dort mehrere kleine Bäume. Doch beim Fällen des letzten Baumes ging etwas schief. Die beiden wollten einen etwa zehn Meter hohen Baum ummachen. Sie befestigten an dem Stamm mit einem Durchmesser von rund 15 Zentimetern ein Seil und verbanden dieses mit einem Traktor. Als der 17-Jährige losfuhr, fiel der Baum auch um. Aber leider nicht in die Richtung, wie es geplant war, sondern in die Richtung des Traktors. Dabei traf der Stamm den 62-Jährigen, der neben dem Traktor stand und verletzte diesen schwer. Der 17-Jährige blieb unverletzt Er alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den 62-Jährigen in ein Krankenhaus.