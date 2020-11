Droht der Bergahornreihe im Meisenweg des Staiger Teilorts Steinberg das Aus? Das stellte die Verwaltung in der Sitzung des Gemeinderats zur Diskussion. Ortsbaumeister Thomas Bailer erklärte, dass die Wurzeln heben Gehweg und Fahrbahn anheben, außerdem höhere Fahrzeuge nicht mehr durchkommen. Bis zu 20 Metern wird ein Bergahorn hoch. Es sei ein schöner Baum, „am falschen Platz“. Entweder müssten alle Bäume gleich gefällt und durch besser geeignete ersetzt werden oder das passiert schrittweise. Erst wären die dran, bei denen sich bereits Schäden an Straße und Gehweg zeigen. Der Gemeinderat will sich das vor Ort anschauen.

Die Baumprüfung in der Gemeinde ergab auch, dass die Hainbuchen bei der Steinberger Turnhalle wegen des „stimmigen Anblicks“ nicht entfernt, aber eingekürzt werden. Drei kaputte Birken im „Friedpark“ (alter Friedhof Staig) hingegen fallen.