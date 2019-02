Diskussion um Esche: Baum fällt – mit nur einer Stimme Mehrheit

Oberkirchberg / Franz Glogger

Die 100-jährige Esche in der Fuggerstraße wird gefällt. Das hat der Gemeinderat Illerkirchberg in seiner jüngsten Sitzung nach intensiver Diskussion entschieden. Mit sieben zu sechs Stimmen. Da half es auch nicht, dass der Bund Naturschutz Neu-Ulm (BN) und der BUND Ulm eine Patenschaft mit jährlicher Pflege und Begutachtung sowie eine Haftungsübernahme angeboten hatten. Wie berichtet hatte keiner der begutachtenden Fachleute den mehr als 30 Meter hohen Riesen für krank befunden.

„Ich wünschte, der Baum würde woanders stehen“, sagte zum Beispiel Joachim Schäfer. Das „Gefahrenpotential“ für zwei Straßen, Gehweg und Schulweg sei aber zu groß. Mit dem Bau des neuen Einkaufsmarkts gegenüber werde der Bereich noch stärker frequentiert. Seine Zustimmung zur Fällung verband Schäfer mit der Forderung, ein, zwei neue Bäume auf dem gemeindeeigenen Grundstück zu pflanzen. Bürgermeister Anton Bertele wehrte sich vehement dagegen, dass der Gemeinderat sich für den Verbleib des Baums einsetze, die Verantwortung dann jedoch „jemand anders“ tragen müsse. Masallah Dumlu entgegnete: Wenn jemand sich in ein Amt als Gemeinderat oder Bürgermeister wählen lasse, müsse er auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Er plädierte dafür, den gesunden Baum zu erhalten – „wir gehen in Verantwortung“. Oliver Zeeb ließ das Argument „Schulweg“ nicht gelten: Dann müssten noch an vielen Stellen Bäume abgeräumt werden. Rainer Frohnmüller warb dafür, den Baum zumindest ein Jahr stehen zu lassen. Wie die anderen Befürworter des Erhalts wurde er knapp überstimmt. Ein Datum für die Fällung wurde nicht festgelegt.