Handel Bauknecht: Größer in Merklingen

Merklingen / Joachim Lenk

Die rund 14 000 Stammkunden des in Römerstein im Landkreis Reutlingen beheimateten Sportgeschäfts Bauknecht erhalten derzeit Post. „Wir hauen alles raus. Räumungsverkauf vom 22. bis 25. November wegen Geschäftsaufgabe“, steht auf den großen Postkarten zu lesen. Das Familiengeschäft, das es seit 1971 im Ortsteil Böhringen gibt, schließt kurz vor seinem 50. Geburtstag?

„Das stimmt, wir hören zum 31. Dezember 2018 auf“, bestätigt Inhaber Thomas Bauknecht, berichtet aber im gleichen Atemzug von „großen Veränderungen“. Er und seine Frau Andrea machen mit dem Sportartikel-Handel weiter, jedoch anders und größer. „Mit Winterartikeln in Römerstein und einem Ganzjahres-Angebot in Merklingen“, verrät Bauknecht. Über ein entsprechendes Baugesuch eines rund 8000 Quadratmeter großen „Neubaus von Einzelhandelsflächen und Parkplätzen“ wird heute Abend im Merklinger Gemeinderat beraten.

Ein Neubau im 23 Kilometer entfernten Merklingen? Ja, sagt Bauknecht, der dort mit seiner Ehefrau seit mehr als einem Vierteljahrhundert lebt. Sie war es, die bereits vor einigen Jahren, als noch nicht feststand, ob der Bahnhof tatsächlich gebaut wird, den richtigen Riecher hatte. Die gebürtige Merklingerin kaufte von einem Landwirt vorausschauend das knapp 15 000 Quadratmeter große Filetstück am Ortseingang zwischen Nellinger Straße und Landesstraße 1230. Dort befindet sich aktuell noch der provisorisch angelegte „Park and ride“-Parkplatz, der demnächst wieder in die Bertha-Benz-Straße an seinen ehemaligen Standort umzieht.

Den 8000 Quadratmeter großen Neubau beansprucht Andrea Bauknecht nicht für sich alleine. Sie plant, in diesem Bau drei Geschäft zu integrieren. Den Bauknecht Ganzjahres-Sportladen und zwei weitere Geschäfte, die dann an andere Einzelhändler vermietet werden. Ihr Mann Thomas kann sich dort zum Beispiel einen Shop für Schuhe vorstellen. Wenn alles nach Plan läuft, findet die Grundsteinlegung Mitte 2019 statt. Das eingeschossige Flachdachgebäude, das in zwei Bauabschnitten entsteht, soll 2021 eröffnet werden.

Gründe für die Neuorientierung seien „der Wandel im Handel“ und „das große Sommerloch“, sagt Bauknecht. 85 Prozent des Umsatzes werde im Winterhalbjahr gemacht, der Rest in den warmen Monaten. Deshalb eröffnet in Böhringen im Herbst 2019 ein neuer „Spezialshop“ in den bisherigen Räumen in der Hinter-Höfen-Straße 27. Mit neuen und flexiblen Öffnungszeiten in den Wintermonaten. Das Geschäft hat jeweils nur von September bis April geöffnet. Nach dem Motto: „Back to the roots“.

„Burger King“ nebenan

In Merklingen indes entsteht „ein neues Fachgeschäft für alle Sportartikel“, in dem man das ganze Jahr über einkaufen kann. Das ist Dank „der optimalen Lage“ möglich „und zukunftssicher“. Die Bauknechts sind zuversichtlich, an dieser verkehrsgünstigen Lage viel mehr potenzielle Kunden ansprechen zu können.

Und wie sieht es mit dem Internet aus? „Man kann heute nur noch überleben, wenn man sich spezialisiert“, sagt Thomas Bauknecht. „Entweder du bekennst dich zum Internet oder zu einem starken Handel. Wir haben uns für Letzteres entschieden.“

Übrigens: Das geplante Restaurant von „Burger King“, über das diese Zeitung bereits Anfang des Monats berichtet hat, wird Bauknechts Nachbar. Die Fast-Food-Kette pachtet von dem Merklinger Ehepaar eine rund 2000 Quadratmeter große Fläche, um dort im kommenden Jahr ein neues Schnellimbissrestaurant bauen zu können.