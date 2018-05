Gemeinderat Baugebiet nimmt weitere Hürde

Dietenheim / Johannes Braun

Es hat eine Weile gedauert, bis die Stadt Dietenheim die Hochwasserproblematik im geplanten Baugebiet „Südliche Ortslage II“ nun angehen kann, so dass die Hochwassergefahrenkarte verändert wird und eine Bebaubarkeit sowohl baurechtlich als auch wasserrechtlich möglich und zulässig ist. Bei der anschließenden öffentlichen Auslegung der Bebauungsplan-Entwürfe, bei der auch Träger öffentlicher Belange gehört wurden, gab es für Dietenheim nur wenige Stellungnahmen die einer besonderen Abwägung bedurften. Diese stellte der Diplom-Geograph Marian Baumeister vom beauftragten Stadtplanungsbüro Sieber aus Lindau den Gemeinderäten vor.

Baumeister erläuterte dem Dietenheimer Gremium, dass das Regierungspräsidium Tübingen darauf hingewiesen habe, dass die bisherige Hochwassergefahrenkarte noch so lange aktuell sei, bis die geplanten Maßnahmen umgesetzt seien, um sie ändern zu können. Dabei geht es um Gefährdungen bezüglich eines 100-jährigens Hochwassers. Das sei insofern nur ein kleines Problem, als dass die Stadt für die geplanten Maßnahmen mittlerweile die Genehmigung des Landratamtes Alb-Donau-Kreis erhalten habe. Die Arbeiten würden also vor Beginn der Bauarbeiten im Plangebiet umgesetzt werden.

Verkehr auf schmalem Weg

Bezüglich eines extremen Hochwassers empfahl das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, die Erdgeschoss-Höhen der Einfamilienhäuser um 1,20 Meter zu erhöhen. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung sei laut Baumeister eine Erhöhung städtebaurechtlich nicht vertretbar. „Hinweise auf Gesetzestexte müssen bei einem so seltenen Ereignis ausreichen“; sagte Baumeister. So würden die Bauherren entsprechende Hinweise auf hochwassersichere Bauausführungen von Haustüren, Lichtschächten, Fenstern und Kellern erhalten sowie ein Verbot von Heizölverbraucheranlagen.

Auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Verbindung mit landwirtschaftlichem Verkehr, ruhendem Verkehr und Radfahrer-Verkehr machte der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen aufmerksam. Dabei geht es insbesondere um den schmalen Weg, der sich ganz im Westen des neuen Baugebiets von der Martin-Adolff-Straße bis hin zum Gewerbegebiet zieht. Im nördlichen Bereich des Baugebiets sind zwei Bauplätze mit Zufahrstmöglichkeiten geplant. Als Lösung schlug Baumeister eine Fahrbahn-Verengung, die Beschilderung „Nur für Anlieger“ sowie verpflichtende Stellplätze auf dem eigenen Grundstück vor. „Wir möchten das Befahren von anderen Fahrzeugen dort möglichst unattraktiv gestalten, so dass die Autofahrer von selbst aus lieber die eigentliche Zufahrt benutzen“, sagte Dietenheims Bauamtsleiter Christoph Koßbiehl. Und Bürgermeister Christopher Eh ergänzte: „Verkehrsbeschränkungen und Parkverbote liegen in unserem Ermessen.“

Bebaubarkeit ab 2019

So billigte der Dietenheimer Gemeinderat die Stellungnahmen einstimmig und beschloss den Bebauungsplan „Südliche Ortslage II“ als Satzung. Mit bebaubaren Grundstücken rechnet Eh ab dem kommenden Jahr.