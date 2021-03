Rund 40 Zuhörer belegten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag die wegen der Corona-Vorgaben maximal möglichen Stühle in der Öpfinger Mehrzweckhalle. Bürgermeister Andreas Braun verwies einleitend auf den Beschluss des Gemeinderats vom 2. Februar, für die 24 Bauplätze im Baugebiet „H...