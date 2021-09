Der neue Radweg entlang der B 28 hat einen Nachteil: Er kann bergab mit hoher Geschwindigkeit befahren werden. „Da appellieren wir an die Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme“, sagte der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser bei einem Besuch am Freitag in Blaubeuren. No...