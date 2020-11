Am 11. und 12. November finden an der B28 in Blaustein-Herlingen Bauarbeiten zur Instandhaltung der Fahrbahn statt.

Wie das Landratsamt Alb-Donau-Kreis berichtet, werden die Bauarbeiten an der B28 in Blaustein-Herlingen zwischen der Abzweigung der Kreisstraße 7383 nach Lautern und der Abzweigung der Landesstraße 1239 nach Dornstadt stattfinden. Aufgrund von starken Beschädigungen der Straße werden die Anwohner aktuell von starkem Verkehrslärm belästigt. Die Bauarbeiten dienen dem Lärmschutz sowie der Verkehrssicherheit.

Die Fahrbahn in Richtung Blaubeuren wird während den zweitägigen Bauarbeiten durch eine Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbei geleitet. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis empfiehlt aufgrund der Verkehrsbehinderungen, den Bereich großräumig zu umfahren