Wasser Bau der Enthärtungsanlage hat begonnen

Bernstadt / rei

Die Baugrube in Ehrenstein ist schon in den Hang getrieben, der offizielle Spatenstich am Dienstag, 4. Dezember, geplant: Die neue Enthärtungsanlage für den Zweckverband Wasserversorgung Ulmer Alb nimmt Form an. Sie soll die rund 44 000 Menschen im nördlichen Ulm und Alb-Donau-Kreis mit weicherem Trinkwasser versorgen.

In der Versammlung des Zweckverbands am Mittwochabend in Bernstadt stellte Ulrich Pühler vom Ingenieurbüro Wassermüller den Bau- und Planungsstand vor, und zeigte Fotos der aktuellen Bauarbeiten.

Pühler ging aber auch, wie im Oktober angekündigt, auf die genaue Kostenentwicklung für die Enthärtungsanlage ein. Ausgehend von einer Studie aus dem Jahr 2012 war ursprünglich mit 3,2 Millionen Euro gerechnet worden. Nun werden es wohl gut 4,1 Millionen Euro.

Die Mehrkosten haben mehrere Ursachen: Zum einen wurde die Anlage noch um verschiedene Elemente wie zum Beispiel eine Wendeplatte oder ein Absetzbecken ergänzt, das macht etwa 350 000 Euro Mehrkosten aus, plus Ingenieurkosten. Zum anderen gab es eine Baupreissteigerung von gut 14 Prozent seit 2012. „Das ist eher noch moderart, wenn man sieht, was man sonst gerade so für Ergebnisse in den Ausschreibungen erzielt“, sagte Pühler.

Wasserpreis steigt um 15 Cent

Dies summiert sich auf die rund 4,1 Millionen Euro – bei denen es nun auch bleiben soll. Denn in der Verbandsversammlung haben die Teilnehmer bereits fast alle noch ausstehenden Gewerke vergeben. Darunter etwa die Silotechnik für 357 000 Euro oder die Schaltanlagentechnik für rund 370 000 Euro. Ein gutes Ausschreibungsergebnis habe man für die beiden rund zehn Meter hohen Reaktoren für die Entkalkung erzielt: Hier ging ein Angebot von rund 700 000 Euro ein, angesetzt in den Planungen war knapp eine Million Euro.

Trotz der höheren Kosten für die Enthärtungsanlage soll es bei der ursprünglich geplanten Wasserpreissteigerung von 15 Cent pro Kubikmeter bleiben. Das betonte auch Thomas Kayser erneut, Bürgermeister der Stadt Blaustein, der die Verbandsversammlung leitete. Er sagte: „Wir liegen noch in dieser Kostenschätzung von 15 Cent pro Kubikmeter Wasser.“

Auch der Zeitplan ist laut Kayser aktuell: Die Enthärtungsanlage soll Ende 2019 in Betrieb gehen. Dann kommt aus den Wasserhähnen der rund 44 000 Verbraucher Wasser mit einem Härtegrad von 12 statt von bisher 18. Die Folgen: Weniger Putz- und Waschmittel wird gebraucht, Boiler halten länger.