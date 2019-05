Der TSV Illertissen hat eine neue Abteilung gegründet: Das Training mit Sportbegeisterten kann beginnen.

Der TSV Illertissen hat offiziell seine 16. Abteilung gegründet: Basketball heißt die neueste Sparte, die jetzt nahezu allen Altersklassen offensteht, wie der Verein mitteilt. „Mit der BG Illertal konnte ein erfahrener Partner gewonnen werden, der schon viel Erfahrung im Spielbetrieb mitbringt.“ Heiner Semsch, dritter Vorsitzender des TSV und selbst Basketballfan, freue sich mit den neu gewählten Stefan Briegel (Abteilungsleiter) und Giuseppe D’Angelo (Stellvertreter und zuständig für die Finanzen) auf den hoffentlich bald regen Trainingsbetrieb auch in Illertisser Hallen.

Kooperation für Training

Aufgrund der beengten Hallenverhältnisse sei es ideal, auch auf die Hallenkapazitäten der BG-Partner SC Vöhringen und TSG Oberkirchberg zurückgreifen zu können. Der Headcoach der Ersten Männermannschaft, Konstantinos Filippopoulos, übernehme die Protokollführung in der neuen Abteilung und sei auch für die „ganz Kleinen“ in der U10 und U12 zuständig. Wer Interesse am Training hat, kann über bg-illertal@gmx.de Kontakt aufnehmen.

