Geschichte Barfuß dem Tod entgegen

Laichingen / Christina Kirsch

Niemand hustete. Keiner bestellte noch ein Getränk nach. Man hörte im Laichinger Gasthof „Rössle“ nur das Parkett knarzen, als Gertrud Graf von den Todesmärschen der KZ-Häftlinge im April des Jahres 1945 erzählte. Unter den Zuhörern, die auf Einladung des Geschichtsvereins Laichinger Alb zu einem Vortrag über die Todesmärsche aus den so genannten „Wüste“- Lagern gekommen waren, herrschte zwei Stunden lang höchste Aufmerksamkeit.

Man hörte Vorgänge, die zufällig in Sigmaringen, Altshausen oder Aulendorf passierten. Jedem war klar, dass das Wegschauen oder heimliche Verstecken von Verfolgten auch in jedem Alb-Dorf hätte passieren können. So erinnerte Vorsitzender Heinz Pfefferle in seiner Begrüßung an die 180 jüdischen Frauen, die auf ihrem Weg in den Süden am 10. April 1945 in der Suppinger Zehntscheuer übernachteten.

Der Menschentross der abgemagerten Häftlinge in Sträflingskleidung, der aus den verschiedenen Lagern in Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, Erzingen, Bisingen, Frommern und Schörzingen Richtung Süden zog, war nicht zu übersehen. Der Weg von war von Leichen gesäumt. „Am 17. April 1945 hielt ein Zug mit offenem Güterwagen auf dem Bahnhof in Aulendorf, dem sich niemand nähern durfte“, berichtete Gertrud Graf. Der Zug war mit gefangenen „Zebras“ überbelegt. Tote wurden herausgeholt, verladen, in einem abseits stehenden Wagen übereinander geschichtet. Man transportierte die Gefangenen bei Schnee und Minusgraden in offenen Waggons, weil man die geschlossenen für andere Zwecke brauchte. Die meisten Menschen mussten sich jedoch zu Fuß, oft barfuß und ohne Verpflegung, vorwärts schleppen.

Gertrud Graf und Eugen Michelberger erforschen seit 1985 die Todesmärsche der KZ-Häftlinge aus den „Wüste“-Lagern. Diese Lager zwischen Rottweil und Balingen waren relativ klein, aber grausam. Als die Alliierten im April 1945 bereits über den Rhein gekommen waren, schickte man die Häftlinge am 17. und 18. April in Gruppen zu 100 bis 300 Personen Richtung Süden. „Sie sollten zur Stabilisierung der Festungsanlagen der Alpenfestung eingesetzt werden“, berichtete Gertrud Graf. Es muss chaotisch gewesen sein. Die Trupps marschierten nachts ohne Landkarte, verliefen sich, „und wer nicht mehr konnte, wurde erschossen“.

„Manche unserer Zeitzeugen dachten, sie hätten bei den Häftlingen Schwarze gesehen“, berichtete die pensionierte Lehrerin. „Aber Menschen, die bald sterben, bekommen eine schwarze Hautfarbe, weil die inneren Organe versagen.“

Gertrud Graf (65) und ihr Partner Eugen Michelberger (76) aus Mochenwang, die sich durch die Arbeit an der Gedenkstätte Eckerwald kennengelernt haben, durchforsteten jahrelang Archive und sind „von Tür zu Tür gegangen“, um Menschen zu befragen. Es war in dem Vortrag erstaunlich, was nach so vielen Jahren noch aufgedeckt und zusammengetragen werden konnte. Nicht nur in Ehingen mussten sich Häftlinge vor ihrer Erschießung ihr eigenes Grab schaufeln.

Durch Nachforschungen kamen die Referenten in Kontakt mit Franzosen und erlebten auch Glücksmomente. Denn es konnte ein Bäcker aus Luxemburg ausfindig gemacht werden, der die Märsche überlebte. Und es gab Hilfsbereitschaft unter Lebensgefahr. In Ratzenreute wurde ein abgemagerter Häftling in einer Zwischendecke der Schmiede versteckt. In Ziegelbach hatten einige Familien SS-Häftlinge versteckt, was ihnen beim Einmarsch der Franzosen zugute kam. Der französische Befehlshaber stellte das Feuer ein, als er davon erfuhr.

Auch die Greueltaten von Oskar Paul Dirlewanger, einem Offizier der Waffen-SS, kamen zur Sprache. Dirlewanger hatte im weißrussischen Nesvish, einer Stadt, mit der Laichingen freundschaftlich verbunden ist, sein Hauptquartier. Gerda Graf wusste unglaublich viel zu erzählen und rückte so das Schicksal der Häftlinge, von denen die Mehrzahl im Widerstand gewesen war, ganz nahe an die Zuhörer heran.

„Man weiß als ehemaliger Geschichtslehrer eigentlich ziemlich viel über Hitler und andere Prominenz des Dritten Reichs“, erklärte der Laichinger Heinz Surek nach dem Vortrag, „aber man weiß so wenig über die kleinen Lager“. Diese Lücke schlossen die beiden Referenten aufs Anschaulichste.