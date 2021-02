„Klammheimlich“ habe auch die letzte Bank am Ort dicht gemacht. „Wir haben bald gar nichts mehr“, schimpft ein langjähriger Kunde. Besonders verschnupft ist er über die Informationspolitik. „Das muss man über einen Zettel an der Tür erfahren: schlechter Stil.“Leiser Rückzug in Cor...