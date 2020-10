Nach einem letzten Blick in den Briefkasten war am Mittwochabend klar: Weitere Bewerber um das Amt des Bürgermeisters gibt es in Balzheim nicht. „Für eine Bewerbung wäre noch einmal die Möglichkeit dagewesen, um 18 Uhr endete aber die Frist“, erklärte Bürgermeister Günter Herrmann. Er sel...