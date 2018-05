Kindergarten Bald Richtfest in Breitingen

Breitingen / km

Auf der Baustelle für die Erweiterung des Kindergartens in Breitingen wird am 11. Mai Richtfest gefeiert. Wenige Tage später, am 18. und 19. Mai, steht der Umzug ins Übergangsdomizil in Holzkirch an. Darüber hat Kindergartenleiterin Martina Schmid kürzlich den Gemeinderat in Breitingen informiert. Nach Auskunft von Bauleiter Georg Moser vom Verwaltungsverband Langenau befinden sich die Arbeiten, die voraussichtlich etwa bis Weihnachten dauern, im Zeitplan. Vor der Ausschreibung weiterer Gewerke erläuterte Moser dem Gremium einige Planungen für den Innenausbau, die Farbgestaltung der Fußböden sowie die Gestaltung der Außenanlagen mit Spielgeräten. Die Erzieherinnen sollen einbezogen werden. Der Um- und Ausbau des Kindergartens „Lonetalfrösche“ der Gemeinden Breitingen und Holzkirch kostet voraussichtlich 645 000 Euro.