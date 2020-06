In 12 Minuten in Ulm, in 20 Minuten am Flughafen oder in 25 Minuten in Stuttgart: Laut Verkehrsminister Winfried Hermann rückt der neue Bahnhof Merklingen die Schwäbische Alb in S-Bahn-Nähe. „Dass dieses Projekt in so kurzer Zeit realisiert wird, ist einsame Spitze“, lobte der Grünen-Politik...