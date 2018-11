Kostensteigerung Bahnhof zehn Millionen teurer

Merklingen / rol,jos,ts

Bis zu zehn Millionen Euro wird der Alb-Bahnhof bei Merklingen teurer. Mit dieser Zahl hat der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gestern überrascht. Statt der bisher veranschlagten 43 Millionen müsse nun mit 53 Millionen Euro gerechnet werden, sagte Hermann. Das Land wird einem Sprecher des Ministeriums zufolge die Mehrkosten bezahlen.

Bei einem Baustellenbesuch im August hatte Hermann bereits von bis zu 46 Millionen für den Regional-Bahnhof an der Schnellbahnstrecke über die Alb gesprochen. Für die abermalige Steigerung macht sein Sprecher „die gegenwärtig überhitzte Baukonjunktur“ verantwortlich. Die genannten zehn Millionen Euro seien eine „grobe Größenordnung“. Enthalten sei ein Puffer, „um nicht in absehbarer Zeit eine weitere Zunahme der Kosten vermelden zu müssen.“

Beim Koalitionspartner in Stuttgart hat die Kostensteigerung Verwunderung ausgelöst. Zumal die CDU den bisherige Landesanteil von 30 Millionen Euro als eine Art Deckel betrachtet habe, wie Hermann einräumt. Die CDU-Landtagsabgeordneten Nicole Razavi (Geislingen) und Thomas Dörflinger (Biberach) verweisen in einer Stellungnahme auf einen Brief Hermanns an Fraktionschef Wolfgang Reinhart vom 3. August 2016. Darin habe der Minister betont, dass bei Überschreitung der 30-Millionen-Grenze das Projekt „abgebrochen werden muss“. Aus der Muss- ist im Vertrag (siehe Infokasten) zwar eine Kann-Bestimmung geworden. Die CDU sei jedoch davon ausgegangen, das Ministerium habe die Kostenfragen sorgfältig geprüft. Aufgrund der „vergleichbar geringen Komplexität“ des Projekts verwundere es nun umso mehr, dass „die Kosten derart aus dem Ruder laufen“, heißt es in der Mitteilung.

Nun müsse Hermann das Problem lösen. Es sei seine Aufgabe, „die für uns überraschende, erneute Kostensteigerung mit der Bahn und den Kommunen zu klären, da sie mit ihrer Bereitschaft zur Mitfinanzierung mehrheitlich an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit gegangen sind“. Die CDU stehe zum Bahnhof Merklingen. „Einen Projektabbruch wird es daher mit uns nicht geben.“

„Der Ball liegt jetzt beim Verkehrsministerium“, meint auch der Wahlkreisabgeordnete und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel. Hermann müsse schauen, „nicht ob, sondern wie das wieder auf die Gleise kommt“. Hagel zeigt sich „total irritiert“, dass plötzlich eine derartige Summe im Raum steht. Im Finanzierungsvertrag sei vereinbart, dass das Ministerium reagiert, sobald eine zehnprozentige Kostensteigerung absehbar ist.

Das Land wisse, dass Infrastruktur-Großprojekte dieser Art Mehrkosten nach sich ziehen können, meint der Laichinger Bürgermeister und Vorsitzende des Verbands Region Schwäbische Alb, Klaus Kaufmann. Beim Bahnhof Merklingen handle es sich primär um ein Landesprojekt. Mit ihrer Beteiligung von 11,5 Millionen Euro seien die Kommunen an die Grenze des Leistbaren gegangen „und manche auch darüber hinaus“. Kaufmann appelliert an das Land, „seine gestiegenen finanziellen Spielräume zu Gunsten des Bahnhofs Merklingen zu nutzen“.

Der Alb-Donau-Kreis ist bei dem Projekt kein Vertragspartner, stockt den Anteil der Kommunen aber um 1,5 Millionen Euro auf. Außerdem werde der Kreis den Busverkehr zum Bahnhof organisieren und finanzieren, heißt es vom Landratsamt. Wegen der bei solchen Projekten bestehenden finanziellen Risiken sei der gesamte kommunale Anteil von vornherein auf 13 Millionen Euro gedeckelt gewesen.

Das erkennt auch das Verkehrsministerium an, daher müsse das Land die Kostensteigerung schultern. Diese Zusicherung des Sprechers kommentiert der Ulmer Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Grüne) so: „Das Land lässt die Region nicht im Stich.“ Das sollte auch nicht schwerfallen, meint das Landratsamt Alb-Donau. Bei Neuvergaben von Nahverkehrsstrecken auf der Schiene erziele das Land Ausschreibungsgewinne. Die schlechten Leistungen der Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio bescherten Strafzahlungen, zudem verbuche Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) Steuermehreinnahmen von 400 Millionen Euro.

Im Gegensatz zum Kostenrahmen scheint der Zeitplan nicht gesprengt zu werden. Der Bahnhof Schwäbische Alb solle mit der Neubaustrecke Ulm–Wendlingen bis Ende 2022 in Betrieb genommen werden, bestätigt der Sprecher des Verkehrsministeriums: „Wir haben gegenwärtig keine Hinweise, dass sich dies verzögert.“