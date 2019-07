Die Zahlen beeindrucken: 31 Meter Spannbreite, 3,80 Meter breit, knapp 3,30 Meter hoch und 30 Tonnen schwer. Das sind die Daten zur Fußgängerbrücke, die am Mittwochnachmittag von einem 250-Tonnen- und einem 330-Tonnen-Autokran auf die beiden zwölf Meter hohen Treppentürme in Merklingen eingehoben worden sind – millimetergenau und innerhalb einer halben Stunde. Über die Brücke können später einmal die Fahrgäste vom Parken-und-Mitnahme-Parkplatz zu den Gleisen gelangen. Der Zugang erfolgt dabei über ein Treppenhaus und barrierefrei über Aufzüge. Der Fußgängersteg wird in den nächsten Monaten noch überdacht.

Rohbau planmäßig abgeschlossen

Das Landesverkehrsministerium spricht unterdessen von „einem weiteren Meilenstein“ für die Realisierung des Merklinger Bahnhofes. Damit sei die „spätere Erscheinung der Station“ erstmals gut sichtbar. Projektleiter Stefan Kielbassa erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass planmäßig zum 30. Juni der Rohbau abgeschlossen worden ist. Jetzt könne mit dem Gleisbau und dem Bau der technischen Anlagen begonnen werden.

