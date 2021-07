111222: Das ist die magische Zahl für die Laichinger Alb. Am 11. 12. 22 wird der erste fahrplanmäßige Zug am Bahnhof Merklingen halten. Nicht nur für den Regionalexpress auf der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm stehen die Vorsignale auf Grün. Auch die Arbeiten zur Anbindung des Bahnhofs außerhalb der Schiene sind voll im Gange. So hat der Kreistag des Alb-Donau-Kreises beschlossen, Buslinien einzurichten (wir berichteten). Am Dienstag hat de...