Energie Bagger verursacht Stromausfall

Erbach / Petra Laible

Als Ortsvorsteherin Beate Interfurth-Götz gestern früh ins Büro kam, wie immer Licht und PC einschaltete, dauerte es kurz, bis ihr auffiel, dass gar nichts passierte. „Dann kamen schon die ersten Bürger rein und fragten nach, weil sie keinen Strom hatten.“

Ein Bagger hatte gestern um 9.20 Uhr bei Tiefbauarbeiten an der Hauptstraße im Erbacher Stadtteil Bach das in der Erde liegende 20 000-Volt-Kabel der Netze BW beschädigt. Dies führte zu einem Kurzschluss, durch den eine Freileitung auf dem gleichen Leitungsstrang am östlichen Stadtrand von Erbach abriss, teilte die ENBW Energie mit. Vom Stromausfall seien schätzungsweise gut 500 Haushalte und Betriebe im Osten Erbachs, in Ringingen, Bach und Donaurieden betroffen gewesen.

Versorgung mit Notstrom

Monteuren der Bereitschaft sei es gelungen, durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Netzleitstelle in Ravensburg zwischen 10.11 Uhr und 10.50 Uhr die Versorgung nach und nach wieder aufzubauen. Für die Anschlüsse aber, die zwischen den beiden Fehlerstellen liegen, musste ein Notstromaggregat herangeschafft werden. Dieses habe seit 12.06 Uhr Strom geliefert. Im Laufe des Tages sollte zumindest eine der beiden Störungen behoben werden, damit die Stromversorgung wieder aus dem Netz erfolgen kann. Erschwerend sei gewesen, dass in der Nähe des gerissenen Leitungsseils gebaut wird.

Von 10.15 Uhr an gingen in der Bacher Ortsverwaltung wieder die Lichter an. Auch in Ringingen habe der Stromausfall rund eine Stunde gedauert, sagt Ortsvorsteher Georg Mack, der deshalb seine Sprechstunde mit dem Handy abhielt. Da Stadt und Ortsverwaltungen keine Informationen über den Stromausfall hatten, erkundigte sich der Donaurieder Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele bei Feuerwehrkommandant Thomas Böllinger: der habe Bescheid gewusst.