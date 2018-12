Natur Bäume an Tiefenhöhle gefällt

Laichingen / mp

Die Stadt Laichingen führt regelmäßig Kontrollen der städtischen Bäume durch. Bei der turnusmäßigen Baumkontrolle an der Tiefenhöhle wurde von den städtischen Kontrolleuren und einem öffentlich bestellten Sachverständigen festgestellt, dass einige Bäume vom sogenannten Brandkrustenpilz befallen sind. Dieser holzzersetzende Pilz befällt vor allem die Wurzeln, den Stammfuß und den Stamm. Der Fruchtkörper des Pilzes überzieht den Baum als flächenartiges Gewebe und ist an seiner schwarzen, wie verkohlt wirkenden Oberfläche zu erkennen. Durch die Moderfäule kann der Pilz innerhalb kurzer Zeit den zentralen Wurzelstock und den Stammfuß zersetzen, wodurch die Standsicherheit der Bäume gefährdet wird. Weil Pflegemaßnahmen nicht helfen würden, müssen stark befallende Bäume in den nächsten Wochen und Monaten gefällt werden. darauf weist die Verwaltung hin. Es seien aber Ersatzpflanzungen geplant, um den Aufenthaltsraum an der Tiefenhöhle weiterhin attraktiv zu gestalten und neuen Lebensraum für Insekten und Vögel zu schaffen.