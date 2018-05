Wasserqualität Badeseen in der Region

Region / Michael Janjanin

Geprüft werden zur Zeit wieder viele Badeseen in der Region. Von Mai bis 15. September nehmen die Gesundheitsbehörden regelmäßig Proben, um die Wasserqualität zu untersuchen. Im Kreis Neu-Ulm liegen neun EU-Badegewässer, die von Naherholungsgebieten umgeben sind. Alle haben in der Vergangenheit die Bestnote nach den EU-Richtlinien erhalten. Auch im Alb-Donau-Kreis gilt: In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die kontrollierten Seen zum Baden geeignet sind. Der hygienische Zustand des Wassers wird alle zwei Wochen kontrolliert. In vierwöchigem Rhythmus werden Wasserproben entnommen. Es gelten die Gütekriterien der EU-Badegewässerrichtlinie Bei Bedarf werden die Untersuchungsintervalle verkürzt. Fazit: Ungetrübter Badespaß mit ständig kontrollierter Wasserqualität. Herzu ein Überblick der regelmäßig von den Gesundheitsbehörden untersuchten Badeseen in der Region:

Großer und kleiner Ersinger

Badesee



Waldsee bei Senden westlich vom großen Baggersee



Auer Badesee bei Illertissen



Vöhringer Badesee

auf Höhe Illerzell



Nördlicher und südlicher

Filzinger See südlich von

Altenstadt



Naherholungsgebiet Pfuhler See an der Donau zwischen Pfuhl und Elchingen



Unterelchinger See zwischen Unterelchingen und

Weißingen



Ludwigsfelder See



Schützensee bei Nersingen



Badesee Dietenheim im

Auwald an der Iller



Waldbaggersee Illerzell



Badesee Schnürpflingen südlich der Holzstock-­Gemeinde



Badesee Heiligau bei

Illerrieden



Badesee Unterbalzheim

ebenfalls an der Iller



Östlicher Badesee Rißtissen in der Nähe der Donau zwischen Öpfingen und Rißtissen (Ehingen)



Sonntagssee Herbertshofen (Ehingen)

bei Rottenacker