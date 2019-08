Der Badesee Heppenäcker bei Rottenacker ist ein beliebter Treffpunkt. Nicht nur zum Baden und Sonnen, sondern auch um am „Stammtisch“ am Kiosk über Gott und die Welt zu reden. Wer an den Heppenäcker Seen bei Rottenacker aus dem Auto steigt, hört als erstes den Ruf der Wildgänse. In Formation fliegen die Tiere über Wiesen, Felder, Gehölz und Gewässer. Auf dem glitzernden See treiben Schwäne. Um seine Aussicht bei der Arbeit kann man „Bampfi“, wie ihn alle am Bad...