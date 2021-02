Im vergangenen Jahr hatte das Bad Blau gerade einmal 100 000 Besucher – während der viereinhalb Monaten, in denen das Blausteiner Freizeitbad öffnen konnte. In normalen Jahren, also ohne Corona, waren es laut Geschäftsführer Jürgen Stübler um die 315 000 Besucher. Bereits seit November i...