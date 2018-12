Infrastruktur Backbone-Baustellen müssen winterfest gemacht werden

Schnürpflingen / Franz Glogger

Aus dem Boden ragende Leerrohre, offene Gräben – und keine Bautrupps. Dort, wo eigentlich mit Hochdruck am überörtlichen Glasfasernetz, dem so genannten Backbone, gearbeitet werden sollte, ist niemand zu sehen. Der Ausbau des schnellen Internets in Hüttisheim, Illerrieden, Dietenheim und Schnürpflingen steht still, seit die Kommunen dem aus dem Raum Darmstadt stammenden Tiefbau-Unternehmen wegen mangelhafter Ausführung gemeinsam die Kündigung ausgesprochen haben (wir berichteten).

Wie es jetzt weitergehe, sei noch nicht abschließend geklärt, berichtete der Schnürpflinger Bürgermeister Michael Knoll jüngst dem Gemeinderat. Dennoch gab Knoll sich in der Sitzung verhalten optimistisch: Der Firmeninhaber habe zumindest ein klares Signal gegeben: „Er hat keine Lust mehr, bei uns zu arbeiten.“ Das bedeute de facto, dass die Kündigung der Gemeinden akzeptiert wird und Schnürpflingen und die anderen Gemeinden in dieser Sache keinen Rechtsstreit zu erwarten haben.

Für Knoll ist es ohnehin eine klare Sache: Die Mängel seien zu offensichtlich. So habe die Firma im Teilort Ammerstetten entgegen der Planung einen Graben eigenmächtig auf der anderen Seite des Feldwegs gezogen und in Illerrieden wohl in eine völlig andere Richtung gegraben als vorgesehen. Auf den Fall in Ammerstetten angesprochen, habe der Verantwortliche gesagt, er wolle der Gemeinde Geld sparen. Knoll reagiert entgeistert: „Wir haben die Pläne ja nicht irgendwie gefertigt, sondern uns etwas dabei gedacht.“

Das weitere Vorgehen beschreibt Knoll so: Mit den Abschnitten, an denen noch nicht gearbeitet wurde, könne nach dem Akzeptieren der Kündigung ein anderes Unternehmen beauftragt werden. Die mit der Bauleitung beauftragte Firma Geodata habe zwei interessierte Tiefbauer an der Hand. Mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis sei man sich darüber einig, dass hierfür eine „freihändige Vergabe“ erfolgen kann. Die Entscheidung, wer den Auftrag erhält, sei für Mitte Januar vorgesehen. Die strittigen Abschnitte müssten von einem bestellten Gutachter geprüft werden. Erkennt das bisherige Unternehmen die Mängel an, muss ihm eine Frist zur Behebung eingeräumt werden – sofern es die Arbeiten selber ausführen möchte. Komme es zum Widerspruch, sei die Sachlage aus heutiger Sicht offen. Je nach Schwere der Mängel könnten Verhandlungen zu einem Ergebnis führen oder eben zum Rechtsstreit. „Das müssen wir sehen, wenn es so weit ist“, sagte Knoll.

Aktuell gehe es darum, die Baustellen „wintersicher“ zu machen: Sie so abzusichern, dass kein weiterer Schaden entsteht. Denn dann wäre der Verursacher eventuell nicht mehr festzustellen. Hohe Priorität habe dabei die Verkehrssicherheit. Offenbar gibt es vor allem in Ammerstetten offene Gräben, die für den Spaziergang zu den Adventsfenstern am 27. Dezember zum Hindernis werden. „Der Heimatverein tut mit richtig leid. Aber wir können daran im Moment nichts ändern“, sagte der Bürgermeister. Diejenigen, die an einem schnelleren Internetanschluss interessiert sind, werde er im Mitteilungsblatt und per Brief informieren. „Das Ganze verzögert sich und wir können noch nicht sagen, wie lange“, sagte Knoll.