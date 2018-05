Verkehr B311: Bis auf Weiteres bitte einfädeln

Unfallzahlen in den vergangenen Jahren an der „Borst-Kreuzung“. © Foto: SWP Grafik

Eine häufige Szene an der „Borst-Kreuzung“: Der Verkehr auf der Bundesstraße 311 fließt meist zügig vorbei, während die Fahrzeuge, die von der Landesstraße 259 auf die Schnellstraße einbiegen wollen, still stehen. © Foto: Stefan Bentele

Ehingen / Stefan Bentele

Am Ausbau der „Borst-Kreuzung“ an der B 311 wird weiter geplant, ein Baustart ist derzeit noch nicht in Sicht.

Verkehr verhält sich wie Wasser: Dort, wo er auf wenig oder keinen Widerstand trifft, fließt er in aller Regel ohne Zutun. Wo sich hingegen eine Barriere auftut, stauen sich Fahrzeuge wie Wasser an der Mauer eines Staudamms – mit dem Unterschied, dass die Fahrzeuge nur unregelmäßig „abfließen“.

Damit ist das Grundproblem an der so genannten „Borst-Kreuzung“ beschrieben, die Stelle östlich von Ehingen, an der die Landesstraße 259 auf die Bundesstraße 311 trifft, die Ost-West-Achse, die Württemberg mit Baden verbindet, oder etwas kleiner, dafür alltäglicher gedacht: Die Kreuzung, die Pendler & Co. von Ehingen in Richtung Ulm und umgekehrt mit ihren Fahrzeugen passieren.

Fahrzeuge, die von der Landesstraße auf die Bundesstraße abbiegen wollen, stehen meist und müssen warten, bis sich eine Lücke auftut. Dagegen fließt der Verkehr auf der Bundesstraße – gemäß Zahlen der Straßenverkehrszentrale des Landes um die 13.000 Fahrzeuge täglich. Weil ruhender und fließender Verkehr aufeinander treffen, kann es mitunter zu gefährlichen Situationen und schlimmstenfalls zu Zusammenstößen kommen.

In den vergangenen sechs Jahren ereigneten sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm an der Kreuzung 19 schwerwiegendere Unfälle mit insgesamt 21 Leicht- und Schwerverletzten.

Um die Kreuzung zu „entschärfen“, hatte der Gemeinderat Ehingen im März 2012 den Beschluss zum Umbau gefasst, dazu ein Bebauungsplanverfahren gestartet. Ziel: einen kreuzungsfreien Anschluss als Voraussetzung für den dreistreifigen Ausbau der B 311 zwischen Ehingen und Gamerschwang, den das Regierungspräsidium Tübingen (RP) seit 2008 vorsah.

Allerdings ergab ein Verkehrsgutachten, dass die Kreuzung weder mit einem Kreisverkehr noch mit einer Ampelanlage sinnvoll entschärft werden kann. Michael Kittelberger, Referatsleiter für Straßenplanung im RP, verweist dazu an den Bund, der Kreisverkehre auf offener Strecke an Bundesstraßen vermeiden wolle. Diese kämen für Verkehrsteilnehmer häufig unvermittelt, was Gefahren berge.

Deshalb sind zum geplanten 1,6 Kilometer langen, dreispurigen Ausbau zwischen Ehingen und Gamerschwang an der „Borst-Kreuzung“ mittlerweile zwei Kreisverkehre als Zu- und Abfahrt zur B 311 geplant, ähnlich wie an der Fischerkreuzung in Ehingen. Ein Kreisverkehr soll nördlich der Bundesstraße entstehen, einer südlich hin zur Landesstraße. Beide Bauwerke erhalten Auf- und Abfahrten zur B 311 und beide sind über eine Brücke miteinander verbunden, die über die Schnellstraße führt.

Heute laufen die Planungen dafür noch, wenngleich mittlerweile nicht mehr als Bebauungsplan-, sondern als Planfeststellungsverfahren unter der Aufsicht des RP. „Es sind einfach sehr viele Punkte, die da ineinandergreifen“, sagt Kittelberger. Im Verfahren müssen Verkehrsuntersuchungen, Gutachten – unter anderem zu Artenschutz, Lärm und Umwelt – berücksichtigt werden sowie weitere Träger öffentlicher Belange und Grundstückseigentümer. Das Thema Eigentümer ist auch einer jener Gründe, weshalb die Verfahrensart wechselte. Und alles zusammengenommen führt das zu Zurückhaltung des Referatsleiters in Sachen Zeitrahmen, wann mit Baurecht zu rechnen ist.

Kosten werden neu berechnet

Die Stadt ist wegen des Verfahrenswechsels vor zwei Jahren nun vor allem Zaungast, die Verwaltung hofft derzeit auf eine baldige Einleitung des Planfeststellungsverfahrens, an dessen Ende schließlich das Baurecht steht. „Es ist uns als Stadt ein wichtiges Anliegen, dass dieses Vorhaben im Interesse der Verkehrssicherheit baldmöglichst umgesetzt wird“, teilt Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann schriftlich mit.

Wie zu einem möglichen Baustart lassen sich derzeit auch die Kosten nicht definitiv beziffern. Im Jahr 2012, sagt Referatsleiter Kittelberger, sei unter seinem Vorgänger im RP noch mit 5,5 Millionen Euro geplant worden. „Momentan werden die Kosten neu berechnet.“