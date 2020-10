Am Montagnachmittag, den 19.10.2020, kam es in Langenau zu einem Autounfall. Im Stadtteil Göttingen rannte ein fünfjähriges Mädchen in der Schulgasse vom Gehweg aus, hinter einem parkenden Auto vorbei, auf die Straße.

Dort stieß das Mädchen mit einem fahrenden VW zusammen. Der 47-jährige Autofahrer konnte nach Angaben der Ulmer Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Autounfall Langenau: Verdacht auf schwere Verletzungen

Die 5-Jährige prallte gegen die Fahrzeugseite und wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun in dem Fall.